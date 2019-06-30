كورة لايف Bein Yalla مشاهدة مباراة مصر واوغندا بث مباشر kora sport يلا شوت رابط يوتيوب مباراة مصر ضد...

بث مباشر مشاهدة مباراة مصر واوغندا اليوم يلا شوت bein sport كورة اون لاين الاسطورة يوتيوب للجوال لايف، ترقب وشغف كبير من عشاق الساحرة المستديرة للقمة الكروية التي تجمع بين منتخب مصر واوغندا في كأس الامم الافريقية 2019 لمعرفة متصدر المجموعة الأولى بعد أن جمع الفراعنة ست نقاط مقابل أربع نقاط لمنتخب طيور الكناري، نعرض رابط يلا شوت مباراة مصر بث مباشر yalla shoot كورة ستار بدون تقطيع في البطولة القارية.

مصر واوغندا بث مباشر يلا شوت بين سبورت، مصر ضد اوغندا كورة لايف، وخلال الجولتين الماضيتين تمكن المدير الفني خافيير أجيري من قيادة منتخب مصر لتحقيق الفوز بأداء باهت للغاية لم يرقى لمستوى طموحات الجماهير، في المقابل قدمت أوغندا وجبة كروية دسمة أنذرت بها المنافسين خاصةً في المواجهة الأولى أمام الكونغو، نقل حي سريع مشاهدة ماتش مصر واوغندا يوتيوب جول العرب kora live من خلال قناة bein sport hd max بتعليق علي محمد علي و time sport بتعليق فهد العتيبي.

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مباراة مصر واوغندا بث مباشر kora star يلا شوت، وأسند الاتحاد الافريقي لكرة القدم مهمة إدارة اللقاء تحكيمياً لحكم الساحة السنغالي ماجيتي نداي، ويعاونه كلاً من الفيس نيوبو وسايدو تياما، فيما سيكون الحكم الرابع هو مارتينز دي كارفاليو.

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تشكيلة منتخب مصر الرسمية كما أعلنها المدير الفني هي: محمد الشناوي – أيمن أشرف – باهر المحمدي – احمد حجازي – احمد المحمدي – دونجا – النني – تريزيجيه – السعيد – صلاح – كوكا.

ويأمل أبناء الفراعنة في التفوق على منافس الليلة لضمان المركز الأول بترتيب المجموعة ومواجهة منتخبات أسهل نسبياً بالدور المقبل من البطولة.