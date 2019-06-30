ناو Tube sTar: مشاهدة مباراة مصر واوغندا بث مباشر يلا شوت Yalla shoot كورة ستار ماتش منتخب مصر...

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منتخب مصر اليوم يسعى لضمان صدارة المجموعة الأولى ليلعب مبارااته في دور الستة عشر على ملعب القاهرة، الهزيمة هي النتيجة الوحيدة التي تُبعد منتخب مصر عن صدارة المجموعة الأولى في أمم افريقيا 2019.