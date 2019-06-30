رئيس الزمالك: “أنا أخدت أهم لاعب في الأهلي”.. وهذه حقيقة إنتقال كهربا للأهلي

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بأن صفقة إنتقال لاعب الزمالك “محمود عبد المنعم كهربا” إلى صفوف الأهلي، والتي يتحدث فيها الإعلام هذه الأيام، هي صفقة مستحيلة، مؤكدًا بأن الأهلي غير قادر على ضم أي لاعب من الزمالك وعلى الأخص محمود كهربا، والذي يرتبط بعقد طويل الأمد مع النادي الأبيض على حد وصف رئيس النادي.

رئيس الزمالك يوجه رسائل نارية عبر الإذاعة الداخلية للنادي

وذكر رئيس النادي الأبيض في حديثه عبر الإذاعة الداخلية للنادي صباح اليوم الأحد، بأنه قد نجح في وقت سابق في خطف أهم لاعب في الأهلي، وهو عبد الله السعيد، وهو الأمر الذي يصعب على الأهلي فعله في الوقت الحالي، في إشارة منه إلى عدم قدرة النادي الأحمر على التوقيع مع أي لاعب من داخل نادي الزمالك.

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وأشار رئيس الزمالك في حديثه حول الأزمة الأخيرة التي أندلعت بسبب “كهربا” في الزمالك، بأن اللاعب لديه عقد يمتد لمدة 3 سنوات، وهو الأمر الذي يجعل اللاعب غير قادر على الرحيل إلا في حالة حصوله على موافقة من الزمالك.

كهربا يملك عرض ضخم من أجل الرحيل عن الزمالك

وفي السياق ذاته، قال مصدر مطلع من داخل النادي الأبيض، بأن أنباء قد أنتشرت عن رغبة كهربا في الرحيل عن الزمالك، ولكن اللاعب لم يخبر النادي بأي شيء، حتى هذه اللحظة.

وعلى الجانب الآخر، وبحسب ما كشفت عنه التقارير الإعلامية، فإن كهربا في الوقت الحالي يجهز عرض ضخم مع إحدى الأندية من أجل الرحيل عن صفوف الزمالك.