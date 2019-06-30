تشكيل منتخب مصر أمام أوغندا اليوم الأحد 30-6-2019 ومواجهة قوية للغاية

مباراة مصر وأوغندا اليوم الأحد ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات والتي يتابعها المصريون في تمام الساعة التاسعة، العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسط هتفافات وتشجعيات بأصوات مدوية تهز الملعب الرياضي قبل بدء المباراة بساعات قليلة.

مباراة مصر وأوغندا اليوم

يسعى المنتخب المصري إلى الحفاظ على صدارة المجموعة وذلك من خلال تحقيق الفوز في مباراة مصر ضد أوغندا اليوم، أو على أقل تقدير التعادل مع المنتخب الأوغندي، الذي يتسلح بالقوة واللياقة البدنية، ويمكنك مشاهدة مباراة مصر واوغندا بث مباشر من خلال موقعنا عرب نيوز، هذا وفضلاً عن السرعة الكبيرة للمنتخب والخطة الهجومية والدفاعية التي وضعها المدير الفني للمنتخب الأوغندي.

تشكيل منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد المحمدي، باهر المحمدي، أحمد حجازي، أيمن أشرف.

خط الوسط: محمد النني، نبيل دونجا، عبد الله السعيد، محمود تريزيجيه، محمد صلاح.

خط الهجوم: أحمد حسن كوكا.

قدمنا لكم تشكيل مباراة مصر وأوغندا اليوم.