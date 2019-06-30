تعرف على التشكيلة المتوقعة لمباراة مصر وأوغندا.. والقنوات الناقلة لآخر مباريات دور المجموعات

كشف مصدر مقرب من داخل المنتخب المصري ومعسكره المقام في إحدى الفنادق الراقية بالقاهرة، بأن المدير الفني المكسيكي لمنتخب مصر قد أستقر على الدفع بعدد من الوجوه الجديدة خلال مباراة مصر وأوغندا والتي تقام بعد أقل من ساعتين من الآن على أرضية ملعب إستاد القاهرة.

تشكيل منتخب مصر وأوغندا في أخر مباريات دور المجموعات

وكان المنتخب المصري قد نجح في تحقيق الفوز في أول مباراتين في دور المجموعات على حساب زيمبابوي “1-0” وبعدها على حساب جمهورية الكونغو بهدفين مقابل لاشيء، ليتصدر الفراعنة ترتيب هذه المجموعة، بفارق نقطيتن عن منتخب أوغندا صاحب المركز الثاني في المجموعة.

وجاءت التشكيلة المتوقعة لمباراة مصر وأوغندا بحسب تسريبات بعض المراسلين المقربين من معسكر المنتخب على النحو التالي ذكره:

حارس المرمى: أحمد الشناوي

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خط الدفاع: أحمد المحمدي، محمود علاء، حجازي، أيمن أشرف

خط الوسط: محمود نبيل دونجا، وطارق حامد

خط الوسط الهجومي: عبد الله السعيد، تريزيجية، وليد سليمان

الهجوم: محمد صلاح

من سيلعب مع منتخب مصر في دور ال16 ؟

بحسب نظام البطولة الجديد، فإن المنتخب المصري في حالة حصوله على المركز الأول في المجموعة، فإنه قد يواجه ثالث المجموعة الثالثة في حالة تأهل منتخب ثالث من تلك المجموعة، وفي حالة عدم تأهل منتخب ثالث من المجموعة الثالثة، فإن الفراعنة سيلعبون مع صاحب المركز الثالث في المجموعة الرابعة، وهذا في حالة تأهل منتخب ثالث من المجموعة الرابعة، وفي حالة عدم حدوث ذلك، فإن رفاق صلاح سيلعبون مع ثالث المجموعة الخامسة.