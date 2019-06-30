جنش في ألمانيا الثلاثاء المقبل لإجراء جراحة وتر أكيلس

يتوجه محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك والمنتخب الوطني إلى ألمانيا يوم الثلاثاء المقبل، لإجراء جراحة وتر أكيلس بعد تعرضه للإصابة خلال مران المنتخب وذلك بالتنسيق مع مسئولو اتحاد الكرة.
ومن المقرر ان يتحمل اتحاد الكرة تكاليف علاج جنش بالكامل خلال فترة اصابته.
وسوف يتواجد "جنش" خلال مباراة المنتخب الوطنتي اليوم أمام أوغندا على دكة البدلاء رغم الإصابة، حيث رفض المغادرة وتمسك بمؤازرة زملائه.
ورضخ الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى لرغبة جنش وقرر بقاءه فى معسكر الفراعنة حتى موعد سفر، ويسعى جنش لدعم زملائه فى المنتخب خلال المباريات المقبلة قبل بدء رحلة السفر لإجراء الجراحة فى وتر أكيليس الذى تعرض للقطع فى مران الفراعنة مساء الجمعة .
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