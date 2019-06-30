شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. شلتوت توافد الجماهير على استاد القاهرة قبل لقاء أوغندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عصام شلتوت رئيس التحرير التنفيذى لجريدة الخليج 365 الأستعدادات الأخيرة والتنظيم فى دخول الجمهور الى ستاد القاهرة الدولى لمتابعة المنتخب الوطنى أمام أوغند فى ختام مباريات المجموعة الأولى من بطولة الأمم الأفريقية والمقرر أنطلاقها فى الساعةن التاسعة مساءأ .

وأشاد عصام شلتوت بالتنظيم الرائع وظهور الاسر المصرية الكاملة فى التواجد بمدرجات القاهرة مما أدى الى عودة الروح الى التشجيع ويتمنى أستمرار هذا النجاح فى الوسط الرياضى دائما .

ويتصدر الفراعنة المجموعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز فى مباراتى زيمبابوى والكونغو الديمقراطية على التوالى ويبتعد عن أوغندا صاحبة المركز الثانى وأقرب ملاحقيه بنقطتين قبل مباراة اليوم فى ختام مباريات المجموعة الأولى، وتأتى زيمبابوى فى المركز الثالث بنقطة واحدة وأخيرا الكونغو الديمقراطية بدون رصيد وفى حالة فوز منتخب مصر على أوغندا أو تحقيق التعادل سيحتل الفراعنة المركز الاول ويقابل ثالث إحدى المجموعات والتى لم يتم تحديد طرفها بعد أما فى حالة الخسارة أمام أوغندا وفوز السنغال على تنزانيا سيتواجه الفريقين بشكل رسمي فى دور الـ16.

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وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هى القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957.

ويلعب منتخب مصر فى المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوى والكونغو الديمقراطية وأوغندا.