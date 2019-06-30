شكرا لقرائتكم خبر عن "مصرى وأفتخر".. لافتة تخطف الأضوء فى دعم الجمهور للمنتخب أمام أوغندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أحد مشجعى المنتخب الوطنى على رفع لافتة قبل مباراة الفراعنة أمام أمام أوغندا فى المباراة التى ستجمع بينهما فى الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر فى الفترة الحالية، والمقرر إقامتها فى التاسعة من مساء اليوم باستاد القاهرة وكتب مشجع المنتخب الوطنى على اللافتة باللغة الإنجليزية بفخره بهويته المصرية.





ويسعى المنتخب الوطنى، بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى، لإنهاء دور المجموعات محافظًا على تصدره للمجموعة الأولى بعدما حقق الفوز فى أول مباراتين أمام زيمبابوى والكونغو الديمقراطية ليحصد 6 نقاط، فيما جاء منتخب أوغندا فى المركز الثانى برصيد 4 نقاط.

والتقت مصر مع أوغندا فى 24 مباراة، بواقع 13 مباراة رسمية و11 ودية، وفاز المنتخب الوطنى فى 20 مباراة، وتعادل المنتخبان فى مباراتين، فيما خسر الفراعنة فى مواجهتين آخرها الخسارة بهدف نظيف فى الجولة الثالثة من تصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.