فيديو.. الأسايطة: "مصر هتكسب أوغندا وتتصدر المجموعة وتتوج بالبطولة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتظر الجماهير المصرية، لقاء منتخب مصر مع نظيره الأوغندى، فى التاسعة مساء اليوم الأحد، بالجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية 2019.

وكان المنتخب الوطنى، قد فاز على نظيره الكونغولى فى الجولة الثانية من دور المجموعات 2-0، حاصدا نقطته السادسة بعد الفوز على زيمبابوى بهدف دون رد، ومنفردا بصدارة المجموعة.

ورصد ”الخليج 365” أراء الجمهور الأسيوطى وتوقعاتهم حول مباراة منتخب مصر اليوم أمام أوغندا، وجاءت الردود كالآتى:

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توقع أحمد فرحان، فوز مصر بثلاثية نظيفة، متمنيا أن تتصدر مصر المجموعة، ويكون الفوز دافعا له لحصد لقب البطولة بنهاية المسابقة، كما يتوقع محمد رمضان، فوز مصر بهدفين مقابل هدف واحد، وقال إن محمد صلاح سيحرز هدف فى الشوط الأول، وتريزيجيه سيحرز الهدف الآخر فى الشوط الثانى، مضيفا أن أفضل ما فى البطولة إشادة العالم بأكمله بالتنظيم والجمهور المصرى.

أما عبده أبوشهاب، توقع أن يفوز المنتخب المصرى بهدف نظيف، ومن سيحرز الهدف سيكون نجم المنتخب المصرى محمد صلاح، وأنه سيحصد هداف البطولة أيضا، أما محمد عثمان فتوقع أن تفوز مصر بهدفين دون مقابل، متمنيا أن يحرز محمد الننى أحد الأهداف لتكون دفعة معنوية له فى المباريات القادمة، ويكون ذلك سببا فى تحسن أداؤه فى المباريات القادمة.