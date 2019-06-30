شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. المغاربة يدعمون منتخب مصر أمام أوغندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من مشجعى المنتخب المغربى على دعم المنتخب الوطنى فى مواجهة أوغندا، فى المباراة التى ستقام فى التاسعة من مساء اليوم، على ستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وشهدت البطولة الأفريقية توحدا للجماهير العربية حول دعم المنتخبات العربية من المدرجات حيث تحرص الجماهير المصرية على التواجد فى مدرجات عددا من المنتخبات العربية خاصة المغرب وتونس والجزائر وشهدت المدرجات المصرية تواجدا لعدد مختلف من المشجعين العرب لدعم الفراعنة فى منافسات المجموعة الأولى التى يتصدرها منتخب مصر.

ويسعى المنتخب الوطنى، بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى، لإنهاء دور المجموعات محافظًا على تصدره للمجموعة الأولى بعدما حقق الفوز فى أول مباراتين أمام زيمبابوى والكونغو الديمقراطية ليحصد 6 نقاط، فيما جاء منتخب أوغندا فى المركز الثانى برصيد 4 نقاط.

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والتقت مصر مع أوغندا فى 24 مباراة، بواقع 13 مباراة رسمية و11 ودية، وفاز المنتخب الوطنى فى 20 مباراة، وتعادل المنتخبان فى مباراتين، فيما خسر الفراعنة فى مواجهتين آخرها الخسارة بهدف نظيف فى الجولة الثالثة من تصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.