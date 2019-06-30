الأهلي يخاطب مولودية الجزائر لشراء المالي اليو ديانج

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل النادي الأهلي عرضآ رسميا لنادي مولودية الجزائر لشراء المالي اليو ديانج دفندر الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القدمة.

ويرغب الأهلي في تدعيم خط وسطه باللاعب المالي الذي دخل بؤرة اهتمام جهاز الكرة بالأهلي منذ يناير الماضي كما انه نال اشادة لجنة التخطيط الحمراء.

واستعلم الأهلي في خطابه لمولودية الجزائر عن مطالبهم المادية للاستغناء عن اليو ديانج تمهيدآ لضمه بشكل رسمي خلال الأيام القادمة.

كان مسئولو اتحاد الكرة قد منحو النادي الأهلى قبلة الحياة فى ملف اللاعبين الأجانب فى الموسم المقبل، بعد الاستقرار على السماح للأندية المصرية بالتعاقد مع لاعب واحد فقط من شمال أفريقيا، واعتباره لاعبا محليا فى الموسم الجديد للدورى 2019 – 2020.

ويملك الأهلى فى قائمته 4 لاعبين أجانب وكان لزاماً على الإدارة الحمراء الاستغناء عن أياً منهم للتعاقد مهاجم أجنبي جديد، إلا أن قرار إتحاد الكرة الجديد سيحل الأزمة للإدارة الحمراء، وسيكون الأهلى غير مضطراً للاستغناء عن أحد لاعبيه الأجانب حال الاستقرار على التعاقد مع أجنبي جديد، نظراً لإمكانية اعتبار التونسي علي معلول أو زميله المغربي وليد أزارو كلاعب محلي فى الموسم الجديد.