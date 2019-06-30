شكرا لقرائتكم خبر عن 60 ألف مشجع في استاد القاهرة قبل 120 دقيقة من مباراة مصر وأوغندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مدرجات استاد القاهرة تواجد ما يزيد عن 60 الف مشجع قبل نحو 120 دقيقة من مباراة مصر واوغندا المقرر لها التاسعة من مساء اليوم، الأحد، بإستاد القاهرة في الجولة الثالثة والأخيرة في الدور الأول للمجموعة الإولى بأمم أفريقيا المقامة حالياً بمصر وتستمر حتى 19 يوليو. Advertisements ويسع استاد القاهرة لـ68 الف مشجع بعد تطويره مؤخرا استعداد لبطولة الأمم الأفريقية. ويتصدر الفراعنة المجموعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز فى مباراتى زيمبابوى والكونغو الديموقراطية على التوالى ويبتعد عن أوغندا صاحبة المركز الثانى وأقرب ملاحقيه بنقطتين قبل مباراة اليوم فى ختام مباريات المجموعة الأولى ، وتأتى زيمبابوى فى المركز الثالث بنقطة واحدة وأخيرا الكونغو الديمقراطية بدون رصيد.

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