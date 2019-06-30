شكرا لقرائتكم خبر عن مجنون محمد صلاح يرفع لافتة يطالب فيها برؤية اللاعب قبل مواجهة أوغندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام أحد الجماهير المصرية المتواجدة باستاد القاهرة قبل ساعات قليلة من مواجهة المنتخب المصرى ونظيره الأوغندى برفع لافتة مكتوب عليها " مجنون محمد صلاح " .

ويلتقى المنتخب المصرى فى التاسعة من مساء اليوم مع المنتخب الاوغندى فى الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات لبطولة كاس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بمصر خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو .

وقد طلب المشجع من محمد صلاح مشاهدته مؤكدا فى الوقت نفسه أنه يعشه ويتمنى رؤيته .

ويسعى المنتخب الوطنى، بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى، لإنهاء دور المجموعات محافظًا على تصدره للمجموعة الأولى بعدما حقق الفوز فى أول مباراتين أمام زيمبابوى والكونغو الديمقراطية ليحصد 6 نقاط، فيما جاء منتخب أوغندا فى المركز الثانى برصيد 4 نقاط.

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والتقت مصر مع أوغندا فى 24 مباراة، بواقع 13 مباراة رسمية و11 ودية، وفاز المنتخب الوطنى فى 20 مباراة، وتعادل المنتخبان فى مباراتين، فيما خسر الفراعنة فى مواجهتين آخرها الخسارة بهدف نظيف فى الجولة الثالثة من تصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.