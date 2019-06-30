الارشيف / اخبار الرياضه

مجنون محمد صلاح يرفع لافتة يطالب فيها برؤية اللاعب قبل مواجهة أوغندا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مجنون محمد صلاح يرفع لافتة يطالب فيها برؤية اللاعب قبل مواجهة أوغندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام أحد الجماهير المصرية المتواجدة باستاد القاهرة قبل ساعات قليلة من مواجهة المنتخب المصرى ونظيره الأوغندى برفع لافتة مكتوب عليها " مجنون محمد صلاح " .

ويلتقى المنتخب المصرى فى التاسعة من مساء اليوم مع المنتخب الاوغندى فى الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات لبطولة كاس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بمصر خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو .

وقد طلب المشجع من محمد صلاح مشاهدته مؤكدا فى الوقت نفسه أنه يعشه ويتمنى رؤيته .

ويسعى المنتخب الوطنى، بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى، لإنهاء دور المجموعات محافظًا على تصدره للمجموعة الأولى بعدما حقق الفوز فى أول مباراتين أمام زيمبابوى والكونغو الديمقراطية ليحصد 6 نقاط، فيما جاء منتخب أوغندا فى المركز الثانى برصيد 4 نقاط.

Advertisements

والتقت مصر مع أوغندا فى 24 مباراة، بواقع 13 مباراة رسمية و11 ودية، وفاز المنتخب الوطنى فى 20 مباراة، وتعادل المنتخبان فى مباراتين، فيما خسر الفراعنة فى مواجهتين آخرها الخسارة بهدف نظيف فى الجولة الثالثة من تصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

 

مجنون محمد صلاح (2)
مجنون محمد صلاح

 

مجنون محمد صلاح

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجنون محمد صلاح يرفع لافتة يطالب فيها برؤية اللاعب قبل مواجهة أوغندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا