شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مشجع يرفع صورة الرئيس السيسى فى مواجهة مصر وأوغندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أحد المشجعين المتواجدين فى مدرجات ستاد القاهرة الدولى، على رفع صورة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى مواجهة مصر وأوغندا فى المباراة التى ستنطلق فى التاسعة من مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر فى الفترة الحالية والتى تستمر حتى 19 يوليو المقبل.





ويسعى المنتخب الوطنى، بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى، لإنهاء دور المجموعات محافظًا على تصدره للمجموعة الأولى بعدما حقق الفوز فى أول مباراتين أمام زيمبابوى والكونغو الديمقراطية ليحصد 6 نقاط، فيما جاء منتخب أوغندا فى المركز الثانى برصيد 4 نقاط.





والتقت مصر مع أوغندا فى 24 مباراة، بواقع 13 مباراة رسمية و11 ودية، وفاز المنتخب الوطنى فى 20 مباراة، وتعادل المنتخبان فى مباراتين، فيما خسر الفراعنة فى مواجهتين آخرها الخسارة بهدف نظيف فى الجولة الثالثة من تصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.