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علي لطفي يؤدي تدريبات منفردة في الاهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى علي لطفي حارس مرمى الأهلي تدريبات منفردة على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم ،الأحد، على ملعب التتش إستعداداً للفترة المقبلة حيث قام لطفي بالجري حول الملعب، واداء بعض التدريبات تحت إشراف طارق عبدالعزيز اخصائي التأهيل بالنادي وفق البرنامج الذي يقوم بتنفيذه. 

وكشف الجهاز الفني للأهلي عن خوض مباراة ودية يوم الأربعاء المقبل في ختام إستعدادات الفريق بالقاهره، ويدخل الأهلي معسكرا تدريبيا خارجيا في إسبانيا يتخلله عدة تجارب ودية، لتنفيذ الجانب الفني بشكل عملي.

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