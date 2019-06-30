شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس مواجهة مصر وأوغندا وحكاية 2002 مع شلتوت فى الكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم حلقة جديدة من برنامج "شلتوت فى الكان" للحديث عن كواليس وأسرار بطولات الأمم الأفريقية فى أكثر من بلد أفريقى، مرورا بـ "الكان الحالى المقام فى مصر.

تتضمن حلقات شلتوت فى الكان الإطلاع على مواقف وذكريات وكواليس كنا شهودا عليها فما أشبه الكان قديمه وجديدة .. فكونوا معنا .....

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