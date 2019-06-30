شكرا لقرائتكم خبر عن كوكا ومحمد صلاح وتريزيجيه فى تشكيل الفراعنة أمام أوغندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المكسيسكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني تشكيل الفريق القومي لمباراة أوغندا المُقرر لها التاسعة من مساء اليوم ،الأحد، بإستاد القاهرة في الجولة الثالثة والأخيرة في الدور الأول للمجموعة الإولى بأمم أفريقيا المقامة حالياً بمصر وتستمر حتى 19 يوليو. ويضم التشكيل ، كلاً من : محمد الشناوى حراسة المرمى خط الدفاع .. أحمد المحمدى ، أحمد حجازى ، باهر المحمدي وأيمن أشرف. Advertisements خط الوسط .. نبيل عماد دونجا ،محمد النني، محمد صلاح ، عبد الله السعيد وتريزيجيه . خط الهجوم .. أحمد حسن كوكا . ويأتى أهم ما فى التشكيل جلوس طارق حامد على الدكة ويتصدر الفراعنة المجموعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز فى مباراتى زيمبابوى والكونغو الديموقراطية على التوالى ويبتعد عن أوغندا صاحبة المركز الثانى وأقرب ملاحقيه بنقطتين قبل مباراة اليوم فى ختام مباريات المجموعة الأولى ، وتأتى زيمبابوى فى المركز الثالث بنقطة واحدة وأخيرا الكونغو الديمقراطية بدون رصيد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كوكا ومحمد صلاح وتريزيجيه فى تشكيل الفراعنة أمام أوغندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.