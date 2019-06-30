شكرا لقرائتكم خبر عن بتقاليع مختلفة.. الجماهير الأوغندية تغزو استاد القاهرة فى مواجهة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت جماهير منتخب أوغندا بتقاليع مختلفة باستاد القاهرة الدولى فى ليلة دعمها لمنتخبها أمام المنتخب الوطنى، فى المباراة التى ستقام فى التاسعة من مساء اليوم، على استاد القاهرة الدولى، فى الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر فى الفترة الحالية وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.

ويسعى المنتخب الوطنى، بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى، لإنهاء دور المجموعات محافظًا على تصدره للمجموعة الأولى بعدما حقق الفوز فى أول مباراتين أمام زيمبابوى والكونغو الديمقراطية ليحصد 6 نقاط، فيما جاء منتخب أوغندا فى المركز الثانى برصيد 4 نقاط.

والتقت مصر مع أوغندا فى 24 مباراة، بواقع 13 مباراة رسمية و11 ودية، وفاز المنتخب الوطنى فى 20 مباراة، وتعادل المنتخبان فى مباراتين، فيما خسر الفراعنة فى مواجهتين آخرها الخسارة بهدف نظيف فى الجولة الثالثة من تصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

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