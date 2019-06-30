إنبي يوضح لمصراوي موقفه من رحيل مدافعه للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:
كشف زكريا السيد نائب رئيس نادي إنبي، عن وجود اتصالات من جانب النادي الأهلي لشراء أسامة جلال لاعب الفريق البترولي.
وأضاف نائب الرئيس النادي البترولي، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن مجلس إدارة إنبي أغلقت ملف رحيل اللاعب نظرًا لما تعرضه الفريق من سوء نتائج.
وأكمل :"لن نريد تكرار ما حدث للفريق في الموسم الماضي، مجلس الإدارة قرر عدم التفريط في أي لاعب".
وأوضح :"الأهلي لم يرسل أي عرض رسمي أو خطاب لضم أسامة بشكل رسمي، نريد أن ندعم الفريق واللاعب من ضمن العناصر التي سيعتمد عليها المدرب في الموسم المقبل".
ويلعب صاحب الـ21 عامًا في مركز قلب الدفاع حيث شارك في الموسم الحالي بواقع 12 مباراة مع الفريق البترولي.
جدير بالذكر أن فريق إنبي عانى خلال هذا الموسم في مسابقة الدوري حيث أنهى الفريق البترولي موسمه في المركز التاسع برصيد 40 نقطة.
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