اونلاين | Live Sterm: مشاهدة مباراة نيجيريا ومدغشقر بث مباشر LIVE7HD رابط يوتيوب ماتش نيجيريا جودة متعددة NOW LIVE

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مشاهدة مباراة نيجيريا ومدغشقر بث مباشر كورة ستار KORA STAR، شاهدة الآن مباراة نيجيريا ومدغشقر في الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية وذلك مساء اليوم الأحد الموافق 30-6-2019.

وسيلتقي منتخب نيجيريا مع مدغشقر على استاد الإسكندرية مساء اليوم الأحد في تمام الساعة السادسة بتوقيت مدينة القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة والثامنة بتوقيت الإمارات، مشاهدة رابط مباراة نيجيريا ومدغشقر بث مباشر اليوم بث الاسطورة للمباريات LIVE7HD.

ويحتاج منتخب نيجيريا صاحب الصدارة برصيد 6 نقاط للفوز من أجل الحفاظ على تواجده في المركز الأول بينما منتخب مدغشقر صاحب المركز الثاني برصيد 4 نقاط يريد الفوز من أجل خطف صدارة المجموعة الثانية أما الخسارة لن تكون في صالحه حال فوز غينيا (نقطة) على بوروندي (بدون نقاط).

تشكيلة منتخب نيجيريا المتوقعة لمباراة مدغشقر:

حراسة المرمى: دانيال أكيبي

خط الدفاع: كينيث أوميرو، ليون بالوجن، أولا إبنا، شيدوزي أوازيم

خط الوسط: ويلفريد نديدي، إتيبو، أليكس أيوبي

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خط الهجوم: أحمد موسي، موسيس سيمون، أودين إيجالو

تشكيلة منتخب مدغشقر المتوقعة لمباراة نيجيريا:

حراسة المرمى: آدريان

خط الدفاع: ميتانيري، فونتيري، رزاق، موبيريس

خط الوسط: آمادا، آنست، آليماهاريترا

خط الهجوم: لالاياما، آندرياتساما، آندريا

شاهد الآن مباراة نيجيريا ومدغشقر بث مباشر كورة اون لاين كورة اونلاين Kora Online TV، وستكون مباراة نيجيريا ومدغشقر في كأس أمم أفريقيا 2019 مذاعة عبر قناة بي ان ماكس BEIN MATCH، وتعتبر مباراة قوية حيثُ يحسم من خلالها صدارة المجموعة الثانية بالإضافة لتحديد صاحب المركز الثاني ما بين منتخبي (مدغشقر وغينيا).