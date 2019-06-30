اونلاين | مشاهدة مباراة نيجيريا ومدغشقر بث مباشر أسرع رابط nigeria vs madagascar يلا شوت نيجيريا 2019 Africa Cup of Nations

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شاهد بث مباشر YALLA LIVE مباراة نيجيريا ضد مدغشقر اليوم الأحد الموافق 30 – 6 – 2019، كورة ستار مباريات أمم إفريقيا اليوم كورة أونلاين ويلاشوت حصري، KORA TODAY، حيث يلتقي منتخب نيجيريا مع منتخب مدغشقر في تمام السادسة مساءًا على استاد "الإسكندرية" ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية من بطولة أمم إفريقيا 2019.

تنطلق مباراة نيجيريا ضد مدغشقر في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، اليوم الأحد 30-6-2019، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية ببطولة أمم إفريقيا المقامة حاليًا في مصر وتستمر حتي 19 يوليو المقبل.

- التشكيل المتوقع لمباراة نيجيريا ومدغشقر KORA GOOOL اليوم الأحد 30-6:

تشكيلة منتخب نيجيريا المتوقعة لمباراة مدغشقر:

حراسة المرمى: دانيال أكيبي

خط الدفاع: كينيث أوميرو، ليون بالوجن، أولا إبنا، شيدوزي أوازيم

خط الوسط: ويلفريد نديدي، إتيبو، أليكس أيوبي

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خط الهجوم: أحمد موسي، موسيس سيمون، أودين إيجالو

تشكيلة منتخب مدغشقر المتوقعة لمباراة نيجيريا:

حراسة المرمى: آدريان

خط الدفاع: ميتانيري، فونتيري، رزاق، موبيريس

خط الوسط: آمادا، آنست، آليماهاريترا

خط الهجوم: لالاياما، آندرياتساما، آندريا

وستكون مباراة نيجيريا ضد مدغشقر متاحة عبر قنوات بي إن سبورتس BEIN SPORTS، MAX HD 1، MAX HD 2، وكذلك على قناة تايم سبورت التردد الأرضي، ويمكنكم متابعة بث مباشر لمباراة نيجيريا ضد مدغشقر عبر روابط البث المباشر المتاحة عبر موقعنا KORA TODAY| KORA STAR| LIVE7HD.

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