اونلاين | BeIN Max: مشاهدة مباراة نيجيريا ومدغشقر بث مباشر YouTube كورة جول nigeria today أمم إفريقيا TOTAL 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر BeIN Max: مشاهدة مباراة نيجيريا ومدغشقر بث مباشر YouTube كورة جول nigeria today أمم إفريقيا TOTAL 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر مباراة نيجيريا ضد مدغشقر والتي تجمع المنتخبان اليوم الاحد على ملعب ستاد الإسكندرية لحساب مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حتى التاسع عشر من شهر يوليو المقبل.

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي للقاهرة.

ويدخل منتخب نيجيريا المباراة بالتشكيل الآتي :-

• في حراسة المرمى : أكبي.

• في خط الدفاع : شيهو- إيكونج – أينا – أوميرو.

• في خط الوسط : ويلفريد نديدي – إيتيبو – جون أوبي ميكيل – تشوكويزي.

• في خط الهجوم : أونواتشو – و أليكس إيوبي.

Advertisements

فيما يدخل منتخب مدغشقر المباراة بتشكيلة أساسية تتكون من :-

• حراسة المرمى : آدريان

• خط الدفاع : ميتانيري، فونتيري، رزاق، موبيريس

• خط الوسط : آمادا، آنست، آليماهاريترا، لالاياما، آندرياتساما ، فوافي.

• خط الهجوم : آندريا

ويمكن لرواد الخليج 365 الرياضي متابعة اللقاء على الهواء مباشرةً عبر روابط KORA LIVE كورة لايف KORA STAR كورة ستار بالإضافة إلى يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7ASRY كورة أونلاين إتش دي KORA ONLINE HD.

ويدير المباراة تحكيمياً الحكم الدولي باكاري جاساما بعد الأحداث التي تسبب بها في لقاء الترجي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا ويساعده زاخيلي ثوسي سيبولا وسامبا الحجي مالك وعيسى سي ويعلق عليها جواد بده وتنقل على الهواء مباشرةً عبر قناتي BEIN SPORTS HD MAX 1 وقناة تايم سبورت " أرضي "