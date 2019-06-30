اونلاين | LIVE HD: بث مباشر مباراة نيجيريا ومدغشقر| يلا شوت مشاهدة مباراة nigeria NOW مباشرة| كورة ستار ماتش nigeria SPOTRS

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متابعة البث المباشر لمباراة منتخب نيجيريا، مع منتخب مدغشقر يوم الأحد 30-6-2019 في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات خلال المجموعة الثانية في بطولة كأس الأمم الأفريقية، كورة ستار، كورة لايف، يلا تابع لايف المباراة كاملة بدون تقطيع عبر اليوتيوب، وذلك أيضاً عبر قناة بين سبورتس الرياضية beIN Sports Max.

يلا شوت Yala shoot، وسوف تقام المباراة بين منتخب نيجيريا، ومنتخب مدغشقر في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، يلا كورة، كورة أون لاين Kora online، جول كورة، كول كورة، Yala kora، كورة ستار KORA STAR، بث الاسطورة للمباريات LIVE7HD، بين ماتش BEIN MATCH، كول كورة COOL KORA، كورة جول KOOORA GOAL.

كورة أون لاين، ويأتي التشكيل المتوقع لمنتخب نيجيريا للمباراة كالتالي :-

أكبي - شيهو - إيكونج - أينا - أوميرو - ويلفريد نديدي - إيتيبو - جون أوبي ميكيل - تشوكويزي - أونواتشو - أليكس إيوبي.

بينما سيدخل منتخب مدغشقر المباراة بالتشكيلة الآتية :-

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حراسة المرمى : آدريان.

خط الدفاع : ميتانيري، فونتيري، رزاق، موبيريس.

خط الوسط : آمادا، آنست، آليماهاريترا، لالاياما، آندرياتساما ، فوافي.

خط الهجوم : آندريا.

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