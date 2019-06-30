اونلاين | YOUTUBE KORA: تابع لايف مباراة نيجيريا ومدغشقر رابط سريع بدون تقطيع| مشاهدة مباراة نيجيريا ومدغشقر بث مباشر beIN SPORTS

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مشاهدة مباراة نيجيريا ومدغشقر بث مباشر yalla shoot اليوم في بطولة أمم إفريقيا 2019 بدون تقطيع، موقع الخليج 365 الرياضي ينقل لكم مشاهدة مميزة وممتعة مباراة نيجيريا القوة الكبيرة في إفريقيا أمام مدغشقر في قمة كبيرة بالمجموعة الثانية بدور المجموعات على ملعب الاسكندرية والتي تقام مساء اليوم.

موعد مباراة نيجيريا ومدغشقر اليوم الأحد في بطولة أمم إفريقيا:

تلتقي القوة النيجيرية الكبيرة في إفريقيا اليوم مع المنتخب الملغاشي على ملعب الاسكندرية في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الأحد بتوقيت مصر، الساعة السادسة مساء بتوقيت سوريا، الساعة السابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة السابعة مساء بتوقيت البحرين، الساعة السابعة مساء بتوقيت قطر، الساعة الرابعة مساء بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة نيجيريا ضد مدغشقر:

ويلتقي منتخب نيجيريا مع مدغشقر اليوم في مباراة تقام على ملعب الأسكندرية وتذاع عبر قنوات بي إن سبورت ماكس 1 وبي إن سبورت ماكس 2، اليوم في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

تشكيلة نيجيريا المتوقعة:

حراسة المرمى: دانيال أكيبي.

خط الدفاع: كينيث أوميرو، ليون بالوجن، أولا إبنا، شيدوزي أوازيم.

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خط الوسط: ويلفريد نديدي، إتيبو، أليكس أيوبي.

خط الهجوم: أحمد موسي، موسيس سيمون، أودين إيجالو.

تشكيلة مدغشقر المتوقعة:

حراسة المرمى: آدريان.

خط الدفاع: ميتانيري، فونتيري، رزاق، موبيريس.

خط الوسط: آمادا، آنست، آليماهاريترا.

خط الهجوم: لالاياما، آندرياتساما، آندريا.

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