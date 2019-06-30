تفاصيل عرض الـ25 مليون جنيه من الأهلى لخطف هذا النجم البترولى...

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جدة - عمرو شويل لازال مركز المساك يمثل صداعا لجهاز الكرة بالأهلى، نظرا لوجود نقص شديد فيه، بالمقارنة بباقى المراكز. ويدخل الأهلى فى مفاوضات جادة لضم أكثر من مدافع منهم محمود متولى مدافع الإسماعيلى، إلا أن الإدارة الحمراء تحركت بشكل رسمى لضم مدافع إنبى العائد من الإعارة للمقاصة أسامة جلال. Advertisements ويعد أسامة جلال واحدا من أفضل المدافعين فى مسابقة الدورى وقدم أداء جيدا مع الفريق الفيومى هذا الموسم، كما يملك المدافع الشاب قائد فريق الشباب امكانيات فنية وبدنية كبيرة. وعرض مسئولو الأهلى مبلغ 15 مليون جنيه، بالإضافة لإعارة هشام محمد للفريق البترولى من أجل الظفر بخدمات المدافع الشاب، لتصل قيمة الصفقة إلى ما يقرب من 25 مليون جنيه، حيث إن سعر هشام محمد يبلغ 10 ملايين جنيه.

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