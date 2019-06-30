شكرا لقرائتكم نادر رمضان يعود لتدريبات الدراويش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود نادر رمضان لاعب وسط الإسماعيلى لتدريبات الفريق الأسبوع القادم، ضمن برنامج الاعداد للقاء الزمالك بجانب خوض منافسات الموسم الجديد.

وكان اللاعب قد تعرض للاصابة بقطع فى الرباط الصليبى فى لقاء القطن الكاميرونى بدورى أبطال أفريقيا ليغيب على إثرها لمدة طويلة.

وانهى لاعب الأوليمبى السابق برنامجه التأهيلى من الإصابة، حيث يحتاج فقط لمجموعة من التقويات قبل المشاركة بالتدريبات بشكل طبيعى.

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وبدأ الدراويش استعداداتهم لمواجهة الزمالك التى ستقام عقب انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والمقرر لها حتى 19 يوليو، وخضع لاعبو الاسماعيلى لقياسات بدنية شاملة وتستهدف القياسات الاطمئنان على سلامة العضلات والتأكد من نسبة الأملاح والدهون في الجسم والتعرف على معدل الحرق والوقوف على نواقص كل لاعب من أجل علاجها قبل خوض غمار البطولات الرسمية.

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 26 يوليو المقبل.

وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".

يذكر أن مسابقة الدورى العام ستنتهى يوم 30 يوليو المقبل بمباراة الأهلى والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.