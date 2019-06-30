شكرا لقرائتكم هنبقى أسرة مع بعضينا.. هل يستعد كهربا لارتداء قميص الأهلي؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر محمود كهربا لاعب الزمالك والمنقطع عن تدريبات فريقه، صورة برفقة أحمد الشيخ لاعب الأهلي خلال تواجده في الساحل الشمالي لقضاء إجازة الصيف.

وانقطع كهربا عن تدريبات لمدة 10 يوما اعتراضا على عدم تقديره جيدا في صفوف القلعة البيضاء، ويستعد لشكوى النادي وفسخ عقده مع الزمالك.

وجاءت نشر صورة كهربا مع الشيخ لتزيد التكهنات حول حقيقة انتقاله إلى الأهلي في الصيف الحالي، ومصاحبة لاعبي الأهلي، استعدادا للعب بجوارهم حال فسخ عقده، والبداية كانت بنشر صورة مع صالح جمعة لاعب الأهلي وصديقه السابق في إنبي ثم أحمد الشيخ لاعب الفريق الأحمر اللذين التقى بهما في الساحل الشمالي.

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قرر مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، إحالة محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق الأبيض للتحقيق بعد انقطاعه عن التدريبات لمدة أسبوعين فى الفترة الماضية، منذ بدء فترة إعداد الفريق الأبيض.

ويتخلف اللاعب عن معسكر الفريق فى قبرص، ومن المقرر أن تغادر بعثة الفريق القاهرة غدا الاثنين ويستمر المعسكر لمدة 10 أيام.

وذلك نظرا لانقطاعه عن تدريبات الفريق وتواجده فى الساحل الشمالى طوال الفترة الأخيرة، حيث ترك جهاز الزمالك ملف اللاعب إلى إدارة القلعة البيضاء لحسم مصيره، إلا أنه بات خارج الحسابات الفنية بالمعسكر الخارجى.