شكرا لقرائتكم عصام شلتوت لأجيرى قبل مباراة أوغندا "أعمل الصح"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال عصام شلتوت، رئيس التحرير التنفيذى لـ"اليوم السابع" إن مباراة اليوم مثيرة للجدل بسبب كثرة التوقعات فى تشكيل المنتخب للقاء مبارة اليوم أمام أوغندا.
وأضاف شلتوت عبر فيديو بث مباشر نقله موقع الخليج 365: "على أجيرى اااعمل الصح.. اااعمل الصح فى التغيرات البدلاء يعنى من تغيرين لثلاثة تغييرات فقط "، مشيرا إلى أن المواجهة أمام منافس قوى قد يكون الحصان الأسود للبطولة".
وتابع: "على اجيرى مرة ثانية اااعمل الصح ولا مانع من متغير بعض الأسماء وأبرزهم دونجا بدلا من النني وأحمد الشناوي بدلا من محمد الشناوى، وعمر جابر وأحمد على مع استمرار محمد صلاح فى المباراة كلها.
وختم شلتوت بأن الأجهزة التنفيذية واللجنة المنظمة والجمهور والإعلام وكل مصر عملت الصح مع المنتخب وفى الوقت الحالي اللاعبين والمدير الفني اجيرى هم المسئولين على باقى المباريات ومرة ثانية اقول "اعمل الصح "
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