شكرا لقرائتكم رازفان لوشيسكو: أنا أدرب أشهر أندية قارة آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أبدى الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال الجديد سعادته بتدريب الفريق الذي وصفه بـ"أشهر أندية آسيا"، مشيراً إلى أن بعض الجماهير الزرقاء لا تعرف الكثير عنه، لكنه سيقدم كل ما لديه لإسعاد المدرج.

ووقع الهلاليون برئاسة فهد بن نافل عقداً مع المدرب الروماني رازفان لوشيسكو يمتد لعامين، وذلك لخلافة البرازيلي بريكليس تشاموسكا الذي تولى تدريب الأزرق نهاية الموسم الماضي خلفاً للكرواتي زوران ماميتش الذي تمت إقالته بعد الخروج من نصف نهائي كأس الملك أمام التعاون.

وقال لوشيسكو في مقطع مصور نشره حساب الهلال على "تويتر": أود أن أشكر الهلاليين على ثقتهم به، ومنحي فرصة تدريب أشهر نادِ في آسيا، وأعرف أن هناك شغفاً جماهيرياً بكل ما يتعلق بالفريق، وطموحات لا متناهية، وسأبذل أن وطاقمي التدريبي كل ما نملك لإسعاد الجماهير الزرقاء وتقديم موسم مميز.

وختم: ربما بعض جماهير الهلال لا تعرف الكثير عني كوني قدمت من بطولة مختلفة، لكن سأقدم كل شيء لنيل رضاها، كما أود أن أشكر الرئيس فهد بن نافل لأنه اختارني مدرباً للفريق.