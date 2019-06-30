شكرا لقرائتكم 15 مليون يورو تنقل كاباك إلى شالكه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي شالكه الألماني لكرة القدم يوم الأحد تعاقده مع المدافع التركي أوزان كاباك، 19 عاما، بعقد مدته خمس سنوات. وينضم كاباك من شتوتغارت بعدما وافق شالكه على دفع 15 مليون يورو وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام، وهو قيمة الشرط الجزائي بعقده. وانضم المدافع لشتوتغارت من غلطة سراي قبل ستة أشهر مقابل 11 مليون يورو. ومدد شالكه تعاقده أيضا مع لاعب خط الوسط الأمريكي ويستون ماكيني، 20 عاما، لمدة عامين حتى يونيو 2024.

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