شكرا لقرائتكم تياغو سيلفا: ميسي أفضل لاعب في التاريخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد المدافع البرازيلي تياغو سيلفا أن ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين هو "أفضل لاعب في التاريخ"، وذلك قبل مباراة البرازيل والأرجنتين في المربع الذهبي لكأس كوبا أميركا يوم الثلاثاء المقبل.

وقال سيلفا قائد باريس سان جيرمان الفرنسي: بالنسبة لي ، ميسي أفضل لاعب في التاريخ، أكبر لاعب شاهدته في حياتي، من الشرف خوض مثل هذه المباراة، لكنها مباراة البرازيل مع الأرجنتين وسأحاول أن أبذل قصارى جهدي.

وأشار سيلفا: أينما واجهت ميسي سواء مع المنتخب أو في دوري أبطال أوروبا ، يكون من الصعب جدا إيقافه.