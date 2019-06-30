الكرواتي ريبيتش يعوض غريزمان في أتلتيكو مدريد

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جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت تقارير صحفية يوم الأحد أن المهاجم الكرواتي الدولي أنتي ريبيتش بات على أعتاب الانتقال من صفوف إنتراخت فرانكفورت الألماني إلى أتلتيكو مدريد الإسباني.
ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس" فإن ريبيتش في طريقه للرحيل عن الدوري الألماني والانتقال إلى أتلتيكو مدريد لتعويض الرحيل المحتمل للمهاجم الفرنسي الدولي أنطوان غريزمان إلى برشلونة.
وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أشارت إلى أن غريزمان في طريقه للانتقال إلى برشلونة بعد توصل الأخير لاتفاق مع أتلتيكو لضم المهاجم الفرنسي الدولي مقابل 126 مليون يورو.
ومن المتوقع أن تبلغ صفقة انتقال ريبيتش حوالي 40 مليون يورو، خاصة وأن عقد اللاعب مع فرانكفورت لازال مستمر حتى 2022.
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