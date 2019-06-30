يلا شوت bein star مشاهدة مباراة نيجيريا ومدغشقر بث مباشر kora stream يلا شوت نيجيريا ومدغشقر مباشر...

بث مباشر مشاهدة مباراة نيجيريا ومدغشقر بث مباشر Yalla shoot كورة ستار نيجيريا ومدغشقر اون لاين بدون تقطيع بث مباشر kora live رابط مشاهدة مباراة نيجيريا ومدغشقر الاسطورة بي إن ماكس| يسدل الستار على مباريات المجموعة الثانية من كأس أمم افريقيا اليوم مع مباراتي الجولة الأخيرة، ويشتد الصراع على بطاقة التأهل الثانية بين غينيا ومدغشقر اليوم، ولكن منتخب مدغشقر يمتلك فرص كبيرة نحو الصعود برفقة النسور للدور الثاني.

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يلا شوت مشاهدة نيجيريا ومدغشقر بث مباشر kora star نيجيريا ومدغشقر كورة اون لاين بدون تقطيع، نيجيريا ومدغشقر كورة لايف بث مباشر ماتش نيجيريا اليوم| ولن يكون حضور مشاهدة مباراة نيجيريا ومدغشقر اليوم في ملعب الإسكندرية كبير، نظراً لعدة عوامل، أهمها تأهل المنتخب النيجيري، والجماهير التي تترقب مشاهدة مباراة مصر واوغندا الساعة التاسعة مساءاً، ويعتبر منتخب نيجيريا من المنتخبات المرشحة بقوة لنيل اللقب الأفريقي، وكانت بدايتهم الجيدة أمام بوروندي وغينيا خير دليل على ترشيحهم للقب.

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يبدأ منتخب نيجريا مباراته أمام مدغشقر اليوم بتشكيل مدعم بين التشكيل الأساسي ومجموعة من اللاعبين الذي لم يسبق لهم المشاركة في البطولة.

منتخب نيجيريا يقترب من تسجيل الهدف الأول بعد ضغط على دفاع مدغشقر خلال الدقائق الأولى للمباراة التي انطلقت منذ دقائق.