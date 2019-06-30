يلا SPORTS MAX كورة ستار نيجيريا ومدغشقر بث مباشر يوتيوب HD بدون تقطيع  yalla shoot يلا شوت نيجيريا...

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ويدخل الجولة الثالثة المنتخب النيجيري وهو متصدر مجموعته، وقد استطاع أن يضمن مكانه في دور الـ 16، أما عن المنتخب الآخر وهو منتخب مدغشقر، فيدخل هذه المنافسة وهو رصيده أربعة نقاط فقط، واستطاع أن يحصل بهما على المركز الثاني في المجموعة، نيجيريا ومدغشقر بث مباشر نيجيريا ومدغشقر يلا شوت بلس نيجيريا ومدغشقر مباشر اليوم نيجيريا ومدغشقر بث مباشر كورة لايف كورة ستار، مباراة نيجيريا ومدغشقر اليوم بث مباشر نيجيريا ومدغشقر اون لاين رابط مباراة نيجيريا ومدغشقر بث مباشر تشكيلة نيجيريا ومدغشقر وسيحاول اليوم الفوز في المباراة كي يستطيع التأهل إلى دور الـ 16، حتى إذا تعادل مع فريق نيجيريا فإنه يستطيع الحصول على فرصة كبيرة للاستمرار في البطولة.

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