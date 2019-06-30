امم افريقيا سبورت ماكس بث مباشر مشاهدة مباراة غينيا وبوروندي بث مباشر كورة ستار بث مباشر مباريات...

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وفي الجولة الثالثة من بطولة أفريقيا نتابع معكم اليوم الجولة الثالثة من البطولة، حيث أن المجموعة الثانية يلعب فيها أربعة فرق وتصدر هذه المجموعة الفريق النيجيري بعد أن استطاع الحصول على ستة نقاط، مشاهدة مباراة غينيا وبوروندي مباشر، بث مباشر مباراة غينيا وبوروندي، مباشر اليوم مباشر مباريات ، رابط مباشر غينيا وبوروندي، غينيا وبوروندي يلا شوت اون لاين، رابط مباشر غينيا وبوروندي بث مباشر، مشاهدة مباراة ويليه فريق مدغشقر الذي استطاع الحصول على أربعة نقاط، أما الفريق الغيني فهو حصل على المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، بينما فريق بوروندي لم يتمكن من الحصول على أي نقطة.

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