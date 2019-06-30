الموجز كشف إبراهيم سعيد نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق عن تفاصيل اللقاء الذي جمعه بأسطورة التدريب في مصر الكابتن، مانويل جوزيه، أثناء تواجد الثنائي بفضائية أم بي سي مصر لتحليل مبارايات كأس امم أفريقيا. وكتب سعيد على موقع التدوينات القصيرة تويتر على صورة برفقة جوزية:" مع الاسطوره مانويل جوزيه، قالي لسه مجنون زي مانت متغيرتش ، قولتلوا ofcourse عيب عليك ".

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كانت هذه تفاصيل خبر مانويل جوزيه في أول لقاء مع إبراهيم سعيد بعد إعتزال الثنائي.. "لسه مجنون زي م أنت " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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