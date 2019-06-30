أيمن يونس يوجه رسالة مؤثرة لـ "جنش" بعد إصابته بقطع في وتر أكيلس

أحمد أبوعقيل

وجه أيمن يونس نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق ومحلل قنوات أون سبورت رسالة مؤثرة إلى محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر عقب إصابته بقطع في وتر أكيلس في مران المنتخب .

وقال يونس عبر صفحته الشخصية تويتر:" الف سلامة، عارف شعورك ..عارف ألمك، عارف حزنك، عارف غضبك،، تقبل أمر الله،انا عشت نفس اللحظه في بطوله 86، وانا عمري 20 سنه، وبكيت كثيرا، لكنها دايما مشيئة الله، الحمد لله علي كل شيء ".

وعلق يونس على صورة تجمع اللاعبين قبل سفر جنش :" صوره جميلة الجميع في وداع جنش قبل السفر ..ترجع بالسلامة يا جنش.. وكمان واكيد بالتوفيق ل منتخب مصر.في المباراه القادمه..ياااارب".

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