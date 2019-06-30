فوز أول لفيناليس وياماهار في جائزة هولنداالكبرى

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حقق الاسباني مافريك فيناليس فوزه الاول ولفريقه ياماها هذا العام في فئة موتو جي بي، باحرازه الاحد المركز الاول في جائزة هولندا الكبرى، المرحلة الثامنة من بطولة العالم للدراجات النارية، امام مواطنه بطل العالم مارك ماركيز (هوندا) والفرنسي فابيو كارتارارو (ياماها).

وهو الفوز السادس للدراج فيناليس (24 عاما) في مسيرته والذي وصفه "بالحلم"، فيما استفاد ماركيز من وصوله ثانيا لتوسيع صدارته في ترتيب الدراجين، امام الإيطالي أندريا دوفيتسيوزو (دوكاتي) الرابع.

وقاد كارتارارو، المنطلق من المركز الاول، صدارة السباق بين اللفتين الثانية و14 قبل أن يتراجع امام ضغوط منافسيه بعدما عانى من ارتجاجات في المقود على سرعة عالية، لكنه نجح في الصعود الى منصة التتويج للسباق الثاني على التوالي.

في المقابل استفاد فيناليس من قوة محرك دراجته لاحكام قبضته على الصدارة امام مواطنه ماركيز، فيما شهد السباق خروج أليكس رينس عن المسار.

ولم تكن حال بطل العالم الإيطالي فالنتينو روسي (ياماها) وتاكاكي ناكاغامي (هوندا) افضل اذ سقطا معا في اللفة الرابعة، بينما انسحب الفرنسي يوهان زاركو (كا تي أم) في اللفة 16.

في فئة موتو2 أحرز الدراج الاسباني أوغوستو فرنانديز (كاليكس) المركز الاول خلال سباق شهد العديد من حالات السقوط، ابرزها للثنائي الاسباني أليكس ماركيز والإيطالي لورنزو بالداساري، ليتخلى الاول عن صدارة ترتيب الدراجين لصالح السويسري توماس لوثي الرابع.

وتقدم فرناندز على الدراجين الجنوب إفريقي براد بايندر (كاي تي أم) والإيطالي لوكا ماريني (كاليكس).

وهو الفوز الاول للشاب فرنانديز (21 عاما) في هذه الفئة والذي يدافع عن الوان فريق مواطنه ألفونسو "سيتو" بونس المتوج مرات عدة بطلا للعالم في حقبة الثمانينات.

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وقال فرنانديز المنتشي بفوزه "بدأت للتو استوعب اني فزت"، وتابع "لم تكن انطلاقتي جيدة ولكني تقدمت لاحقا في الترتيب".

وعانى الدراج الاسباني من مشكلة نفاد الوقود على متن دراجته خلال لفة الشرف، ما يظهر أن فريقه عمد الى احتساب بدقة كمية الوقود اللازمة كي يحصل على افضلية من ناحية وزن دراجته.

وفوت الاسباني أليكس، الشقيق الاصغر لبطل العالم مارك، فرصة احراز فوزه الرابع تواليا بعدما سقط عن دراجته في اللفات الاخيرة، فيما كان في صراع على المركز الاول مع بالداساري.

وعمد ماركيز الى توجيه كلمات نابية الى منافسه بينما كان الاخير على الارض بعد سقوطهما معا.

وشهد السباق سقوط 11 دراجا، من بينهم صاحب اسرع توقيت في التجارب الاسترالي ريمي غاردنر، على حلبة آسن الهولندية التي تتميز بمسارها السريع والتقني، ويطلق عليها لقب "لا كاتدرال".

واستأثر الدراج لوثي بصدارة ترتيب الدراجين بعد وصوله رابعا، متقدما بفارق 6 نقاط عن ماركيز (117 مقابل 111)، الفائز بالجولات الثلاث السابقة.

في فئة موتو3 بات الإيطالي طوني أربولينو (هوندا) اول دراج يفوز بسباقينى هذاالعام في هذه الفئة، ما سمح له بالتقدم للمركز الرابع الموقت في ترتيب الدراجين، واقترب من المتصدر الاسباني آرون كاني (كاي تي أم) الذي حل في المركز الثاني عشر.

ونجح أربولينو في تجاوز مواطنه لورنتسو دالا بورتا في اللفات الاخيرة بعد صراع استمر طوال لفات السباق، فيما حل المتصدر السابق للسباق الدراج التشيكي ياكوب كورنفيل (هوندا) في المركز الثالث بعدما نال عقوبة المرور في مسار طويل بدلا من التوقف في المنصات او ازالة ثوان من توقيته بسبب اختصاره لاحد المنعطفات.

وقال أربولينو بعد وصوله الى خط النهاية "كان السباق الاكثر روعة في مسيرتي. هي المرة الثانية التي افوز بها، والعمل الذي نقوم به يأتي بثماره وسنتابع التمارين".