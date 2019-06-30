شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير غزل المحلة تزين استاد القاهرة قبل مواجهة اوغندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حرصت رابطة مشجعي غزل المحلة علي التواجد باستاد القاهرة لحضور مباراة منتخب مصر أمام أوغندا المقرر لها التاسعة مساء اليوم في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتي 19 يوليو المقبل.

قامت جماهير رابطة غزل المحلة ويترأسهم محمد عوينة و محمد مرسي برفع علم نادي المحلة داخل استاد القاهرة قبل ساعات من انطلاق المباراة.

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ويلتقى فى التاسعة من مساء اليوم المنتخب الوطنى مع نظيره الأوغندى فى الجولة الثالثة والاخيرة بدور المجموعات من كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالقاهرة وتنتهى يوم 19 يوليه المقبل .

ويكفى المنتخب المصرى التعادل بأى نتيجة لضمان احتلال صدارة المجموعة وهو ما يؤهله لدور الـ16 والإنتظار لمواجهة أحد أصحاب المركز الثالث بالمجموعات الأخرى .