شكرا لقرائتكم خبر عن انفو جراف.. حصاد أمم إفريقيا 2019 قبل انطلاق الجولة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق فى التاسعة من مساء اليوم الأحد، الجولة الثالثة بدور المجموعات بأمم إفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر فى الفترة الحالية وتستمر حتى 19 من شهر يولي المقبل، وتبدأ الجولة الثالثة بمواجهة بين مصر وأوغندا ويضم الانفوجراف التالى حصاد كأس الأمم الإفريقية بعد الجولة الثانية قبل انطلاق الثالثة فى الكان.



حصاد الجولة الثانية بأمم إفريقيا

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ويسعى المنتخب الوطنى، بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى، لإنهاء دور المجموعات محافظًا على تصدره للمجموعة الأولى بعدما حقق الفوز فى أول مباراتين أمام زيمبابوى والكونغو الديمقراطية ليحصد 6 نقاط، فيما جاء منتخب أوغندا فى المركز الثانى برصيد 4 نقاط.

والتقت مصر مع أوغندا فى 24 مباراة، بواقع 13 مباراة رسمية و11 ودية، وفاز المنتخب الوطنى فى 20 مباراة، وتعادل المنتخبان فى مباراتين، فيما خسر الفراعنة فى مواجهتين آخرها الخسارة بهدف نظيف فى الجولة الثالثة من تصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.