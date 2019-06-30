أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد ، 30 يونيو 2019 ، العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ، الجبلاية تمنح الأهلى قبلة الحياة فى ملف اللاعبين الأجانب ، جنش يرفض مغادرة معسكر الفراعنة.. وأجيرى يقرر بقاؤه حتى السفر للعلاج .

الجبلاية تمنح الأهلى قبلة الحياة فى ملف اللاعبين الأجانب

منح مسئولو اتحاد الكرة النادي الأهلى قبلة الحياة فى ملف اللاعبين الأجانب فى الموسم المقبل، بعد الاستقرار على السماح للأندية المصرية بالتعاقد مع لاعب واحد فقط من شمال أفريقيا، واعتباره لاعبا محليا فى الموسم الجديد للدورى 2019 – 2020.

الأهلي يعلن موعد معسكر إسبانيا.. تعرف عليه

أعلن الجهاز الفني للأهلي موعد سفر الفريق لمعسكر إسبانيا، حيث حدد الجهاز الجمعة المقبل موعدا للسفر إلى إسبانيا لبدء المعسكر الخارجى الذى يستمر حتى منتصف يوليو المقبل استعدادا للمرحلة المقبلة.

جنش يرفض مغادرة معسكر الفراعنة.. وأجيرى يقرر بقاؤه حتى السفر للعلاج

رفض محمود جنش، حارس مرمى نادى الزمالك ومنتخب مصر، مغادرة معسكر الفراعنة، وطلب الاستمرار حتى موعد سفر إلى الخارج لإجراء الجراحة فى وتر أكيليس.

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لاسارتى يخصص فقرة فى مران الأهلى للكرات العرضية

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فقرة للكرات العرضية في مران الفريق صباح اليوم الأحد.

لجنة التخطيط تحسم مصير كريم بامبو فى الأهلى

تحسم لجنة التخطيط بالأهلى مصير كريم بامبو جناح الإسماعيلي سواء بتفعيل التعاقد معه أو تأجيل الأمر لوقت آخر، وعقد كريم بامبو جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى خلال الأيام الماضية شهدت الاتفاق على بعض البنود فى عقد اللاعب الشخصي، خاصة وأنه سيصبح لاعب حر بنهاية الموسم الجاري وعقب انتهاء عقده مع الدراويش بنهاية الموسم الجارى.

الأهلى يخوض مباراه ودية 3 يوليو قبل معسكر إسبانيا

حدد الجهاز الفنى للأهلى الأربعاء المقبل 3 يوليو موعداً لإقامة مباراة ودية، لم يتحدد طرفها بعد، وذلك فى إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة.

ماذا قال أحمد ناجى عن إصابة جنش وخروجه من معسكر الفراعنة؟

أبدى أحمد ناجى، مدرب حراس مرمى منتخب مصر، حزنه الشديد بعد إصابة محمود عبد الرحيم جنش حارس الفراعنة بقطع فى وتر أكيليس.