شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. ملايين الجنيهات ولاعب "فوق البيعة" تسعيرة الأهلى لمدافع إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى النادي الأهلي بكل الطرق للتعاقد مع مدافع جديد خلال الميركاتو الصيفى المقبل، لتدعيم الدفاع الأحمر، قبل انطلاق الموسم الجديد.

ولا يزال مركز المدافع الصريح يمثل صداعا لجهاز الكرة بالنادي الأهلي، نظرا لوجود نقص شديد مقارنة بباقى المراكز داخل المستطيل الأخضر.

ودخل النادي الأهلي فى مفاوضات جادة لضم أكثر من مدافع على رأسهم محمود متولى مدافع الإسماعيلى، لكن إدارة القلعة الحمراء بدأت رسميا فى السعى لضم أسامة جلال مدافع فريق إنبى العائد من فترة إعارة ضمن صفوف فريق مصر المقاصة.

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ويعد أسامة جلال واحدا من أفضل المدافعين فى مسابقة الدورى، وقدم أداء جيدا مع الفريق الفيومى هذا الموسم، كما يملك المدافع الشاب قائد فريق الشباب امكانيات فنية وبدنية كبيرة.

ويكشف سوبر كورة عن تفاصيل عرض النادي الأهلي من أجل الظفر بخدمات المدافع الشاب، والذى تضمن تحديد مقابل مادي كبير بخلاف انتقال أحد لاعبى القلعة الحمراء لصفوف إنبى على سبيل الإعارة.

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