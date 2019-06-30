شكرا لقرائتكم خبر عن علمك فى إيدك وشجع مصر.. هكذا ظهرت الجماهير فى مواجهة أوغندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد كبير من مشجعى المنتخب الوطنى على اصطحاب علم مصر لتشجيع الفراعنة فى مباراة المنتخب الوطنى أمام أوغندا، فى الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر فى الفترة الحالية، والمقرر إقامتها فى التاسعة من مساء اليوم باستاد القاهرة.

ويسعى المنتخب الوطنى، بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى، لإنهاء دور المجموعات محافظًا على تصدره للمجموعة الأولى بعدما حقق الفوز فى أول مباراتين أمام زيمبابوى والكونغو الديمقراطية ليحصد 6 نقاط، فيما جاء منتخب أوغندا فى المركز الثانى برصيد 4 نقاط.

Advertisements

والتقت مصر مع أوغندا فى 24 مباراة، بواقع 13 مباراة رسمية و11 ودية، وفاز المنتخب الوطنى فى 20 مباراة، وتعادل المنتخبان فى مباراتين، فيما خسر الفراعنة فى مواجهتين آخرها الخسارة بهدف نظيف فى الجولة الثالثة من تصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.











