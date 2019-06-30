شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. رسالة الجماهير المصرية للعالم من مدرجات مواجهة أوغندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بصورة غير تقليدية ظهر أحد مشجعى المنتخب الوطنى برسالة من مدرجات استاد القاهرة الدولى إلى العالم، وذلك قبل مباراة المنتخب الوطنى أمام أوغندا، فى الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر فى الفترة الحالية، والمقرر إقامتها فى التاسعة من مساء اليوم.

وجاءت الرسالة كالتالى: "مصر السلام، مصر الأمن والأمان، أخلاقنا ومظهرنا هما سر حضارتنا وتقدمنا".

ويسعى المنتخب الوطنى، بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى، لإنهاء دور المجموعات محافظًا على تصدره للمجموعة الأولى بعدما حقق الفوز فى أول مباراتين أمام زيمبابوى والكونغو الديمقراطية ليحصد 6 نقاط، فيما جاء منتخب أوغندا فى المركز الثانى برصيد 4 نقاط.

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والتقت مصر مع أوغندا فى 24 مباراة، بواقع 13 مباراة رسمية و11 ودية، وفاز المنتخب الوطنى فى 20 مباراة، وتعادل المنتخبان فى مباراتين، فيما خسر الفراعنة فى مواجهتين آخرها الخسارة بهدف نظيف فى الجولة الثالثة من تصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.