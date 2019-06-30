شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مدرجات مصر تجمع الأهلى والزمالك دعما للفراعنة أمام أوغندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما يلعب المنتخب الوطنى تختفى الانتماءات للأندية وكالعادة تجمع مشجعى الأهلى والزمالك فى صورة واحدة بمدرج الفراعنة لدعم المنتخب فى مباراته أمام أوغندا فى الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات دور المجموعات، ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر فى الفترة الحالية، والمقرر إقامتها فى التاسعة من مساء اليوم باستاد القاهرة.



الأهلى والزمالك في حب مصر

ويسعى المنتخب الوطنى، بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى، لإنهاء دور المجموعات محافظًا على تصدره للمجموعة الأولى بعدما حقق الفوز فى أول مباراتين أمام زيمبابوى والكونغو الديمقراطية ليحصد 6 نقاط، فيما جاء منتخب أوغندا فى المركز الثانى برصيد 4 نقاط.

والتقت مصر مع أوغندا فى 24 مباراة، بواقع 13 مباراة رسمية و11 ودية، وفاز المنتخب الوطنى فى 20 مباراة، وتعادل المنتخبان فى مباراتين، فيما خسر الفراعنة فى مواجهتين آخرها الخسارة بهدف نظيف فى الجولة الثالثة من تصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.