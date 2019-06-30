شكرا لقرائتكم خبر عن بقميص محمد صلاح.. الجماهير المصرية تتزين لدعم الفراعنة أمام أوغندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من جماهير المنتخب الوطنى على ارتداء قميص محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزى لدعم المنتخب فى مباراته أمام أوغندا، فى الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر فى الفترة الحالية، والمقرر إقامتها فى التاسعة من مساء اليوم باستاد القاهرة.

وارتدى بعض الجماهير، قميص محمد صلاح مع المنتخب الوطنى وآخرين حرصوا على ارتداء قمصان تقليدية، ولكن عليها صورة مطبوعة لمحمد صلاح.

ويسعى المنتخب الوطنى، بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى، لإنهاء دور المجموعات محافظًا على تصدره للمجموعة الأولى بعدما حقق الفوز فى أول مباراتين أمام زيمبابوى والكونغو الديمقراطية ليحصد 6 نقاط، فيما جاء منتخب أوغندا فى المركز الثانى برصيد 4 نقاط.

والتقت مصر مع أوغندا فى 24 مباراة، بواقع 13 مباراة رسمية و11 ودية، وفاز المنتخب الوطنى فى 20 مباراة، وتعادل المنتخبان فى مباراتين، فيما خسر الفراعنة فى مواجهتين آخرها الخسارة بهدف نظيف فى الجولة الثالثة من تصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.