4 سيناريوهات تنتظر كهربا فى الزمالك بعد الانقطاع عن التدريبات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الزمالك، أربع سيناريوهات بعد أزمته الأخيرة مع القلعة البيضاء، بعد انقطاعه عن التدريبات لمدة أسبوعين في الفترة الماضية منذ بدء فترة إعداد الفريق الأبيض.

أزمة كهربا مع الزمالك تتفاقم يومًا بعد يوم، خاصة وأن اللاعب لا يسعى للتواصل مع الإدارة وانقطعت كافة سبل التواصل بين الطرفين، وتزايدت الأنباء حول رغبة كهربا فى الإنضمام لصفوف الأهلى، بل ووردت أنباء أخرى عن توقيعه للقلعة الحمراء بالفعل، وبدأ فى خطوات فسخ تعاقده مع الفارس الأبيض، وفى ظل تلك الروايات العديدة والأنباء المتناثرة شرقًا وغربًا، يواجه اللاعب 4 سيناريوهات مع الزمالك فى الفترة المقبلة، وهى..

كهربا: أسف يا ريس

يأتى السيناريو الأول لأنتهاء أزمة كهربا، بتأسف اللاعب لرئيس اللقلعة البيضاء، كما هو معتاد بين اللاعب ومرتضى منصور، حيث سبق فى العديد من الوقائع التى حدثت بين الطرفين، وانتهت بحضور كهربا فى مكتب رئيس النادى والتعبير عن أسفه مما حدث، ليعفو عنه ويعود للمشاركة مع الفريق.

السيناريو الثانى لأزمة كهربا، يأتى بفشل اللاعب فى فسخ تعاقده مع القلعة البيضاء، ويضطر للاستمرار مع الزمالك، وحينها سيواجه اللاعب التجميد كنوع من العقاب، الأمر الذى قد يؤدى لانتهاء اللاعب على المستوى الفنى والبدنى جراء هذا التجميد.

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احتراف كهربا خارجيًا

يأتى السيناريو الرابع، بأثبات الزمالك قانونية العقد المسجل فى اتحاد الكرة، والذى ينص على ارتباط اللاعب بالقلعة البيضاء لمدة 5 سنوات، مر منهم اثنان ويتبقى ثلاثة، وفى تلك الحالة سيخرج اللاعب من الزمالك للاحتراف الخارجى سواء على سبيل الإعارة أو البيع نهائيًا.

انتقال كهربا للأهلى

أما السيناريو الثالث، فأتى بنجاح اللاعب فى اثبات عدم قانونية العقد المسجل فى اتحاد الكرة، وحينها يصبح حرًا ومن حقه الانتقال للأهلى أو اى نادى أخر وفقًا لرغبته.