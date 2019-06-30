شكرا لقرائتكم خبر عن عادل طعيمة يطالب أجيرى بثبات تشكيل الفراعنة أمام أوغندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب عادل طعيمة نجم الأهلى السابق من المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر ضرورة تثبيت التشكيل فى مباراة أوغندا المحدد لها التاسعة مساء اليوم فى ختام دور التمهيدى ببطولة أمم أفريقيا التى تقام على أرض مصر .

و شدد طعيمة فى حديثه لـ " الخليج 365 " على أهمية تثبت التشكيل من أجل الوصول بالإنسجام بين العناصر الأساسية قبل الدخول فى الأدوار النهائية .

و قال طعيمة منتخب أوغندا جيد و لا يبد من إحترامه على أرض الملعب ، للحفاظ على صدارة المجموعة الأولى فى دور المجموعات ، مشيرا إلى أن محمود حسن تريزيجيه يقدم مستوى جيد منذ إنطلاق البطولة ، مطالبا نجوم المنتخب بالعودة إلى مستواهم الطبيعى أمام الجمهور المساند للفراعنة فى الإستاد .

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ويتصدر الفراعنة المجموعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز فى مباراتى زيمبابوى والكونغو الديموقراطية على التوالى ويبتعد عن أوغندا صاحبة المركز الثانى وأقرب ملاحقيه بنقطتين قبل مباراة اليوم فى ختام مباريات المجموعة الأولى، وتأتى زيمبابوى فى المركز الثالث بنقطة واحدة وأخيرا الكونغو الديمقراطية بدون رصيد وفى حالة فوز منتخب مصر على أوغندا أو تحقيق التعادل سيحتل الفراعنة المركز الاول ويقابل ثالث إحدى المجموعات والتى لم يتم تحديد طرفها بعد أما فى حالة الخسارة أمام أوغندا وفوز السنغال على تنزانيا سيتواجه الفريقين بشكل رسمي فى دور الـ16.

ويسعى أجيرى المدير الفنى للمنتخب لتحقيق الفوز اليوم لتصدر المجموعة وتسهيل مهمة الفراعنة فى دور الـ16 بالبطولة، لذا تراجع الخواجة عن التفكير فى تغيير الخطة والتشكيل الذى لعب به مباراتي الفراعنة أمام زيمبابوي و الكونغو الديمقراطية والتى حقق فيها الفراعنة الفوز 1/0 و 2 / 0 على الترتيب ، خاصة أن مباراة أوغندا أصبحت غاية فى الأهمية وضرورة تحقيق نتيجة إيجابية سواء الفوز أو التعادل على أقل تقدير لضمان صدارة المجموعة الأولى ومواجهة إحدي الفرق صاحبة الترتيب الثالث فى المجموعات الأخرى.