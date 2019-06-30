شكرا لقرائتكم خبر عن امم أفريقيا.. مصر لا تعرف الخسارة أمام أوغندا فى الكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى بعد قليل منتخب مصر مع نظيره أوغندا فى الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة الأمم الأفريقية التى تقام بمصر وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.

وسبق والتقى المنتخبان فى 23 مباراة، وكانت آخر مواجهة منذ عامين، وتحديدا يوم 6 سبتمبر 2017 .

ومن بين المواجهات التى جمعت المنتخبين ، 4 لقاءات فى بطولة الأمم الأفريقية ، انتهت جميعها بفوز الفراعنة ، مقابل هزيمة رافعات أوغندا

اول مباراة كانت ببطولة 1962 ، وانتهت بفوز مصر 2/1 ، و بنفس النتيجة انتهى اللقاء الذى أقيم فى نسخة 1974 ، وفى المواجهة الثالثة عام 1976 فاز الفراعنة بهدفين مقابل هدف .

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والمواجهة الرابعة والأخيرة كانت فى نسخة 2017 ، و فازت مصر بهدف دون رد أحرزه عبد الله السعيد.

ويلتقى منتخب مصر مع منتخب أوغندا فى الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا ، ويتصدر الفراعنة المجموعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز فى مباراتى زيمبابوى والكونغو الديموقراطية على التوالى ويبتعد عن أوغندا صاحبة المركز الثانى وأقرب ملاحقيه بنقطتين قبل مباراة اليوم فى ختام مباريات المجموعة الأولى، وتأتى زيمبابوى فى المركز الثالث بنقطة واحدة وأخيرا الكونغو الديمقراطية بدون رصيد وفى حالة فوز منتخب مصر على أوغندا أو تحقيق التعادل سيحتل الفراعنة المركز الاول ويقابل ثالث إحدى المجموعات والتى لم يتم تحديد طرفها بعد أما فى حالة الخسارة أمام أوغندا وفوز السنغال على تنزانيا سيتواجه الفريقين بشكل رسمي فى دور الـ16.