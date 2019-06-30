شكرا لقرائتكم خبر عن تايم سبورت تعلن موعد المحاضرة الأخيرة لأجيرى مع لاعبى المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، محاضرة مع لاعبى المنتخب قبل مباراة الفراعنة مع اوغندا المقرر لها التاسعة مساء اليوم فى الجولة الثالثة والأخيرة فى دور المجموعات ببطولة الأمم الأفريقية .

ووفقا لمراسل تايم سبورت، فإن أجيرى سيعقد محاضرة أخيرة مع لاعبى المنتخب فى السادسة مساءً، وبحضور أفراد الجهاز الفنى، على أن يتم بعدها التوجه على استاد القاهرة لمواجهة أوغندا.

Advertisements

المنتخب الوطنى فاز على نظيره الكونغولى فى الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا 2-0، حاصدا نقطته السادسة بعد الفوز على زيمبابوى بهدف دون رد ومنفردا بصدارة المجموعة أمام أوغندا (4 نقاط)، زيمبابوى (نقطة واحدة)، الكونغو الديمقراطية بلا رصيد.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هى القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957.